Incidente Sergio Rico, il racconto del testimone e le attuali condizioni

Sergio Rico, il racconto del testimone

L'ultima notizia in merito all'incidente arriva dal Mundo Deportivo, che racconta come durante il programma 'Y ahora Sonsoles' un testimone avrebbe raccontato come sarebbero andate le cose. Secondo la sua testimonianza, un camion della spazzatura, mentre stava svuotando un secchione, avrebbe spaventato dei muli legati ad un carro situato nelle vicinanze. Gli animali si sarebbero liberati dal loro carro per correre in direzione del portiere del Psg, e il cavallo su cui si trovava lui lo avrebbe colpito più volte prima di scappare. L'uomo avrebbe dichiarato: "È arrivato un mulo in fuga, è passato dove c'era questo gruppo di persone e il cavallo che era lì si è spaventato e ha calpestato Sergio Rico".