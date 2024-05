Incredibile in Spagna: infarto in tribuna, l'arbitro espelle chi glielo fa notare

Sta facendo molto discutere quello che è successo nella sfida di Segunda Division spagnola tra Racing Santander ed Elche, terminata con il risultato di 3-1 per i padroni di casa. Al 93esimo Iñigo Sainz-Maza è infatti stato clamorosamente espulso per aver chiesto all'arbitro di interrompere la partita a causa di un malore che aveva colpito un tifoso in tribuna.

Racing-Elche, l'espulsione da non credere dopo un malore Nel corso del secodo tempo della partita della partita, un tifoso sugli spalti ha subito ben due arresti cardiaci. Una situazione che ha generato grande preoccupazione in tribuna e che ha portato il medico del Racing Santander, José Fernandez Divar, ad intervenire per soccorrere il 58enne. In tutto questo la partita non è stata interrotta poiché non esiste un protocollo specifico per questo tipo di situazioni. Iñigo Sainz-Maza, calciatore del Racing Santander, si è comunque avvicinato all'arbitro per chidergli di fermare il gioco. Dopo una discussione apparentemente tranquilla, il direttore di gara Gonzalez Esteban ha però deciso di espellere il calciatore.

La spiegazione dell'arbitro e le condizioni del tifoso Il cartellino rosso estratto dall'arbitro ha ha generato grande incredulità tra tutti i presenti. Al termine della partita, nel referto di gara, l'espulsione è stata però spiegata così: "Al 90° minuto; il giocatore (6) Iñigo Sainz-Maza; è stato espulso per il seguente motivo: per essersi alzato dalla panchina e aver lasciato l'area tecnica chiedendo al quarto arbitro di fermare la partita insistentemente a causa di un intervento medico sugli spalti. Quando il gioco si fermava continuava a stare fuori dall'area tecnica senza ascoltare quello che gli veniva detto". Una spiegazione che però non ha convinto, visto che il calciatore stava parlando con il delegato di Lega e non con il quarto uomo al momento dell'espulsione. In tutto questo la buona notizia riguarda comunque le condizioni del tifoso che ha accusato il malore. Dopo essere stato trasportato in ospedele si è infatti ripreso e non è più in pericolo di vita.

