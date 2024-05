Eroe di Champions, poi la politica: ora porta la fiaccola, lo riconoscete?

Continua a Marsiglia il percorso della fiaccola olimpica verso Parigi per le Olimpiadi in programma questa estate nella capitale francese. Oltre a Didier Drogba, anche un altro ex calciatore ha avuto l'onore di poter portare il simbolo dei giochi sportivi. Se l'ex attaccante del Chelsea è però immediatamente riconoscibile ancora oggi, forse potreste fare più fatica con l'altro in questione. Nonostante la sua fama non sia paragonabile a quella di Drogba, c'è una cosa che li accomuna: hanno entrambi deciso una finale di Champions League nella loro carriera. Lo avete riconosciuto?