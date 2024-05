Bernardeschi incanta, Toronto ai suoi piedi: look da brasiliano e tripletta!

È tornato il Federico Bernardeschi show in MLS . L'ala ex Fiorentina e Juventus in questa stagione sembra aver ritrovato la verve che negli ultimi tempi gli era venuta meno con la maglia del Toronto . Ma l'inizio del nuovo anno sembra aver ridato nuova linfa al classe 1994, come testimoniato dal gol magnifico segnato contro Dallas due settimane fa , ma anche e soprattutto dalla tripletta messa a segno nelle scorse ore.

Il suo Toronto si è imposto per 5-1 sul Montreal nel Canadian Classique : Bernardeschi ha segnato il secondo, il quarto e il quinto gol della sua squadra, con tanto di nuovo look con le treccine stile brasiliano. Al 12' la prima rete: passaggio filtrante di Flores, l'italiano si invola verso l'area e da posizione defilata libera una fucilata con il suo sinistro che si perde appena sotto la traversa , lasciando pubblico e compagni di squadra estasiati.

Al 58' il poker del Toronto: Bernardeschi riceve palla sulla sinistra, cross tagliatissimo su cui per poco Owusu non arriva, ma il suo movimento inganna il portiere avversario, con il traversone nel numero 10 italiano che si insacca . Infine il gol che vale la tripletta nemmeno 2' più tardi: Derrick Etienne Jr. serve l'esterno azzurro, che dopo un intervento difensivo scellerato del centrale ospite si ritrova la palla sul mancino, segnando da distanza ravvicinata.

I numeri della stagione di Bernardeschi

La gara di ieri è stato il culmine di un avvio di stagione decisamente positivo per Bernardeschi. La squadra grigiorossa ha avuto un rendimento abbastanza altalenante in campionato: 14 gare disputate con 7 vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte. Ma il loro fantasista è stato invece un punto di riferimento costante in questo inizio: tra tutte le competizioni (MLS e Canadian Championship) Bernardeschi ha segnato 7 gol e messo a referto 3 assist in appena 14 apparizioni. Una vera e propria rinascita per l'ex Juventus.