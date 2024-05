Bernardeschi show con il Toronto: capolavoro dell’ex Juve

Il Toronto si è vestito di made in Italy anche senza Insigne e a prendersi la copertina ci ha pensato Bernardeschi. L'ex giocatore della Juventus è stato il protagonista indiscusso contro Dallas : ha realizzato una doppietta e anche un assist. Ma la sua partita non era iniziata nel migliore dei modi. Prima gli è stato annullato un gol per fuorigioco e poi nei minuti di recupero ha sbagliato un calcio di rigore, segnando sulla respinta .

Bernardeschi show con il Toronto

Nel secondo tempo Bernardeschi ha dipinto un'opera d'arte con un gol "alla Robben": dribbling ad entrare dentro il campo e tiro a giro sul secondo palo. Un arcobaleno imparabile per il portiere avversario. All'82' ha impreziosito la sua partita con un assist per il tris di Longstaff. L'ex bianconero ha segnato le prime due reti della stagione con il Toronto, al momento al terzo posto in classifica dietro l'Inter Miami di Messi (autore di un gol 5 assist nell'ultimo match) e il Cincinnati. L'ala italiana si è trasferita a Toronto nel 2022: ha collezionato 58 presenze in totale, realizzando 15 gol e 8 assist. E ora ha intenzione di migliorare i suoi numeri.