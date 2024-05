Juve e 5 maggio 2002: post del club e di Del Piero virali, tifosi scatenati

A ventidue anni dallo storico 5 maggio 2002 , continuano le celebrazioni per uno degli scudetti più incredibili della storia della Juventus . Il club bianconero, tramite un post sui propri social, ha infatti condiviso una foto di Alessandro Del Piero e David Trezeguet che sta facendo scatenare i tifosi. La coppia era stata protagonista nella vittoria per 2-0 contro l'Udinese nell'ultima giornata di quel campionato, che aveva regalato lo scudetto grazie alla contemporanea sconfitta dell' Inter per 4-2 contro la Lazio .

La Juve celebra il 5 maggio: "Indimenticabile"

Il post ha letteralmente fatto impazzire i tifosi bianconeri sia tra i più giovani: "Avrei voluto essere lì per vivere questo grande momento", sia per chi ha avuto la fortunata di esserci: "Indimenticabile fino alla fine dei miei giorni". Sono poi tante le citazioni per la celebre frase di Antonio Conte durante i festeggiamenti di quello scudeetto: "C'è poco da parlare, stiamo godendo". Tra le foto postate nei commenti, spiccano invece quella dell'iconico pianto di Ronaldo il Fenomeno dopo la sconfitta dell'Inter per 4-2 contro la Lazio e quella di Gianluigi Buffon durante la celebrazione di uno scudetto con lo striscione: "5 maggio 2002, godo ancora".