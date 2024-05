L'Argentina scarica Dybala. Scaloni snobba anche Soulé, ci sono due dell'Inter

Lionel Scaloni ha diramato la lista dei convocati della nazionale argentina in vista del doppio test amichevole contro Ecuador e Guatemala che vedrà impegnata l'Albiceleste campione del mondo in carica. Nella lista figurano due giocatori dell'Inter, ovvero Lautaro Martinez e Valentin Carboni, quest'ultimo in prestito secco al Monza ma di ritorno a giugno ad Appiano Gentile. Non convocati a sorpresa, invce, Paulo Dybala, in condizioni fisiche non eccelse in queste ultime giornate di campionato, e Matias Soulè, impegnato domenica prossima nel delicatissimo scontro salvezza del Frosinone contro l'Udinese.