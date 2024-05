Soulé saluta Allegri, Di Francesco lo coccola: "L'ho fatto sempre giocare"

Soulé dopo Monza-Frosinone

"Siamo contenti, abbiamo visto il risultato di Udinese e Empoli e non è andata come volevamo ma oggi serviva la prima vittoria in trasferta, perché altrimenti sarebbe stata dura. Abbiamo una guerra da fare nell'ultima giornata e ce la metteremo tutta per salvarci, anche per tutta questa gente che ci segue sempre e ci aiuta tanto. La settimana prossima non dobbiamo pensare di avere due risultati su tre ma vogliamo vincere per i nostri tifosi, perché meritiamo la salvezza" - ha spiegato Soulé a Dazn. Poi ha continuato: "Con Di Francesco ho un bel rapporto, parliamo spesso anche durante la partita. Lo ringrazio per tutta la fiducia che mi ha dato quest'anno e anche perché ci fa giocare bene. Allegri? Mi dispiace per lui, tutti sanno che ha dato tanto alla Juve. Lo ricorderanno come un vincitore, gli faccio un in bocca al lupo. Non penso al futuro, prima penso alla salvezza del Frosinone. Poi si vedrà".

Monza-Frosinone, le dichiarazioni di Di Francesco

Al termine del match anche l'allenatore del Frosinone ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn: "Abbiamo impattato benissimo sulla gara e abbiamo trovato subito il gol. Se devo trovare un lato negativo è il non aver chiuso prima la partita, anche perché poi ha preso il palo Colpani e questo ci fa capire che non ci vuole nulla a riaprire un match. Il rapporto bastone e carota con Soulé? Molto più carota perché alla fine lo faccio sempre giocare, alcune volte lo devo frenare perché è esuberante. Ma sta maturando e non gioca per se stesso. E sono convinto che dopo che ci salverà potrà raggiungere altri traguardi". Poi ha proseguito: "Sapevo che per la salvezza servivano 4 punti, tre li abbiamo fatti, ora ne manca solo uno. Se giochiamo per il pari rischiamo di farci male, serve una partita intelligente. Se aggiusterei qualcosa guardandomi indietro? Assolutamente no, perché per crescere bisogna passare anche per le sconfitte. Questa squadra ha un’identità ben precisa. Anche con l’Inter avevamo creato tanto, anche se poi abbiamo perso 5-0. Dobbiamo guardare al presente, né al passato né al domani. Su cosa punterò per la prossima giornata? Dovremo fare la stessa partita di oggi. Dovremo essere perfetti nel prepararla. Salvezza Cagliari? Sono contento per loro, ho lasciato bei rapporti. Per il Sassuolo invece sono molto dispiaciuto, lì ho lasciato un pezzo di cuore".