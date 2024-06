Mondiali 2030, ecco dove sta nascendo lo stadio più grande del mondo

Il Marocco inizia a pensare all'organizzazione dei Mondiali del 2030 e in vista della prestigiosa Coppa del Mondo a fine giugo inizieranno i lavori per la realizzazione dello stadio Grand Casablanca che con una capienza di 115.000 spettatori punta a stabilire un nuovo impressionante record per la storia del calcio. Al termine della costruzione, infatti, il Grand Casablanca diventerà lo stadio più grande del mondo. Come dichiarato da Karim Glaibi, membro del consiglio comunale di Casablanca, lo stadio sarà costruito su un terreno di 100 ettari nel comune di El Mansouria, nella provincia di Benslimane tra Casablanca e Rabat, con l'opera che è stata affidata allo studio di architettura americano Populous, in consorzio con lo studio franco-marocchino Oulalous+Choi (O+C). I lavori partiranno tra poche settimane e l'idea è che sarà terminato entro il 2028.