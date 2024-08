Pepe lascia il calcio: dal Real Madrid al Portogallo, una carriera di trionfi

Si chiude una pagina di storia per il calcio portoghese e internazionale: Pepe si ritira dal calcio giocato. Un annuncio che era nell'aria, arrivato nella giornata di oggi. A farlo è stato lo stesso giocatore tramite un video sul proprio profilo instagram, dove lo si vede camminare tra i tanti trofei che hanno caratterizzato la sua lunga carriera con la coppa degli europei vinta con il suo Portogallo. Che, con ogni probabilità, lo ha consegnato alla leggenda del calcio lusitano. Uno dei difensori più discussi per via del suo essere particolarmente irruento e duro con gli avversari, ma una garanzia per i tanti compagni di squadra che lo hanno affiancato in 23 anni di carriera. Ora Pepe è pronto per nuove sfide.