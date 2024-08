"City, Guardiola sogna Rodrygo: occhi in casa Real per sostituire Alvarez"

Il Manchester City potrebbe presto diventare (di nuovo) protagonista sul mercato. Attualmente i citizens hanno investito quasi esclusivamente nell'acquisto di Savinho dal Troyes , per circa 25 milioni di euro. Ma con l'imminente cessione record di Julian Alvarez all' Atletico Madrid , il club inglese sarebbe pronto a rigettarsi prepotentemente sulla piazza alla ricerca di un'attaccante da regalare a Pep Guardiola . Se il City vende a Madrid, potrebbe anche provare ad acquistare nella capitale spagnola, stavolta però sponda Real .

City, Rodrygo del Real il sogno di Guardiola

Secondo quanto riportato da Marca, infatti, il sogno di mercato di Guardiola sarebbe Rodrygo Goes, attaccante brasiliano dei blancos. Il tecnico degli inglesi lo segue da tempo, il quotidiano spagnolo sottolinea come molto dipenda dalla volontà del calciatore. Infatti il Real Madrid può vantare un reparto avanzato parecchio folto, e l'arrivo di Kylian Mbappé ha ulteriormente incrementato l'attacco, numericamente e qualitativamente. Il rischio di giocare di meno potrebbe far propendere Rodrygo per una partenza: al momento, però, questa sarebbe l'operazione di più difficile riuscita.

Le alternative di certo non mancano: il Manchester City avrebbe puntato il mirino anche Eberechi Eze del Crystal Palace e Kvicha Kvaratskhelia del Napoli. Richieste esose però per entrambi: il Palace pretenderebbe 70 milioni per cedere l'inglese, mentre la richiesta dei partenopei per il georgiano sarebbe di circa 100 milioni di euro. Julian Alvarez va, qualcun altro dovrà arrivare: i club di tutta Europa sono avvisati, il City è pronto ad investire.