Diretta Real Madrid-Atalanta ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

VARSAVIA (POLONIA) - Alle ore 21 , allo Stadio Nazionale di Varsavia (Polonia), Real Madrid e Atalanta si contendono il primo grande trofeo della stagione: la Supercoppa europea . I Blancos di Carlo Ancelotti sono i detentori della Champions League grazie al successo ottenuto in finale contro il Borussia Dortmund (2-0), mentre la Dea di Gian Piero Gasperini , battendo con un netto 3-0 il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso (tripletta di Lookman), si è portata a casa l'Europa League, il primo trofeo internazionale della storia del club orobico. Non sarà della sfida Teun Koopmeiners , finito fuori rosa e ormai promesso sposo della Juve. Della situazione legata all'olandese ha parlato anche il tecnico nerazzurro nella conferenza stampa della vigilia , tuonando: "Il giocatore è condizionato, è una vittima". Intanto il popolo atalantino è pronto a spingere i propri ragazzi per scrivere un'altra pagina di storia.

Real Madrid-Atalanta: diretta tv e streaming

Real Madrid-Atalanta, finale di Supercoppa europea, è in programma alle ore 21 allo Stadio Nazionale di Varsavia (Polonia) e sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Calcio (202) e Sky Sport (251). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.