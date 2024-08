"Spero tutto finisca in fretta": ansia Guardiola, processo al City alle porte

Se sul campo la nuova stagione del Manchester City è iniziata in piena tranquillità, con un secco 2 a 0 contro il Chelsea, fuori dall'Etihad Stadium il clima è tutt'altro che disteso. Il processo che vede accusati i cityzens di 115 violazioni finanziarie inizierà verosimilmente nel mese di settembre con un comitato indipendente che sarà chiamato a decidere la colpevolezza o l'innocenza della società inglese. In caso di condanna, le ipotesi vanno da una penalizzazione in classifica che potrebbe variare dai 70 agli 80 punti, a una multa fino a una conseguente clamorosa retrocessione. Di fatto giocatori e staff vivono in uno stato di attesa, per quello che in ogni caso potrebbe essere un caso da giurisprudenza calcistica. Come riportato dal Daily Mail, delle 115 accuse, 54 riguardano la mancata fornitura di informazioni finanziarie dal 2009-10 al 2017-18, 14 per non aver fornito rendiconti finanziari sui compensi dei giocatori e degli allenatori per quelle stagioni e 35 accuse per mancato rispetto delle indagini della Premier League dal dicembre 2018 a oggi.