"Al City 70-80 punti di penalizzazione": Guardiola, incubo retrocessione

A due giorni dal match contro i blues di Enzo Maresca, in conferenza stampa ha infatti parlato Pep Guardiola . E tra i temi toccati c'è anche il collega italiano, arrivato da poco sulla panchina del Chelsea: " Il mio consiglio: dategli tempo . Tutti i manager hanno bisogno di tempo. Non so se il Chelsea sia il posto giusto per farlo, ma dategli tempo e funzionerà, questa è la mia sensazione". Tra i temi toccati anche il mercato, tra cui quello effettuato dagli avversari: "Viste tutte le volte in cui la gente ha giudicato il Manchester City, non sarò di certo io a parlare di cosa fanno gli altri. Possono fare quello che credono sia il meglio per la squadra. Sono abbastanza sicuro che lo facciano. Ma se vedete la profondità della rosa, più di 40 giocatori... Sono tanti! ".

E riguardo al mercato del City invece: "Se arriveranno altri giocatori? Forse... o forse no! Vedremo. Sono molto soddisfatto della squadra che abbiamo. So che il clima è quella di 'Dobbiamo comprare! Dobbiamo comprare! Vedremo...". Punto interrogiativo sulle entrate, ma anche sulle uscite. Enigmatica la situazione di Joao Cancelo: "Si sta allenando con noi. Forse resterà al Manchester City, forse andrà in prestito. Non lo so ancora, si sta allenando con noi, si comporta molto bene in allenamento, ama giocare a calcio, ama allenarsi. Non ho mai dubitato neanche per un secondo delle sue qualità, ma non so cosa succederà".