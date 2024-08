Ronaldo svela tutto: il ritiro, l'addio al Portogallo e il futuro lontano dal calcio

Cristiano Ronaldo, pronto a vivere una nuova stagione con l'Al Nassr, è stato negli ultimi giorni sotto i riflettori non solo per le sue prestazioni in campo, ma anche per il lancio del suo nuovo canale YouTube, "UR Cristiano", che ha raccolto nel giro di pochi giorni milioni di iscritti e si propone come un contenitore di contenuti legati al calcio e alla finanza, suscitando grande interesse tra i suoi fan. In tanti si aspettavano che il fenomeno portoghese potesse utilizzare questa piattaforma per annunciare il suo ritiro dal calcio, ma l'attaccante ha smentito queste voci. In una recente intervista al canale portoghese NOW, Ronaldo ha infatti tenuto a precisare che l'annuncio del suo addio al calcio non è imminente.