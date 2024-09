Suarez, addio Uruguay. In conferenza spunta Chiellini: “Ho paura che…”

Luis Suarez non sarà più eleggibile tra i convocati della nazionale urugaiana. L'ex centravanti di Liverpool e Barcellona ha infatti annunciato ufficialmente il suo addio alla Celeste in conferenza stampa , in vista di quella che sarà la sua ultima partita, contro il Paraguay a Montevideo. 'El Pistolero' ha collezionato 142 presenze e 69 reti con la Nazionale, numeri che gli sono valsi il titolo di marcatore più prolifico di sempre nella storia della Celeste, con cui ha vinto anche la Copa America nel 2011. Suarez è attualmente in forza all'Inter Miami, con cui ha messo a segno la doppietta decisiva che ha condotto il club di David Beckham ai playoff dell'off-season dell'MLS.

Il saluto del 'Pistolero'

Una decisione non facile quella di Luis Suarez, che con le lacrime agli occhi in conferenza stampa ha comunicato il doloroso addio: "Sarà la mia ultima partita con la nazionale, ma è qualcosa a cui ho pensato, analizzato. È il momento giusto perché ho le mie ragioni, non c'è nessuno che prenda la decisione, il che è difficile, ma è il momento in cui posso giocare l'ultima partita con la Nazionale, la giocherò con lo stesso entusiasmo della mia prima partita, nel 2007, con la voglia di quel bambino che iniziò a 19 anni e che ora è già veterano, con una carriera incredibile. Mi hanno insegnato a dare sempre il massimo per il mio Paese". Una grossa perdita per la Celeste, che dovrà fare a meno del suo calciatore più prolifico, nonché uno dei più grandi marcatori nella storia del calcio.