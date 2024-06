Italia, 10 anni fa l'ultimo Mondiale: cosa fanno oggi gli azzurri, uno gioca con la Croazia

Nel giorno di Croazia-Italia , partita decisiva per il passaggio del turno degli azzurri agli ottavi di finale dell' Europeo , ricorre un triste anniversario. Dieci anni fa andava infatti in scena l'ultima partita della Nazionale a un Mondiale , disputata il 24 giugno 2014 contro l' Uruguay . Novanta minuti che, visto l'1-0 per i sudamericani, sancirono la seconda eliminazione consecutiva alla fase a gironi della manifestazione. Nelle sfida alla Croazia di oggi potrebbe vedersi ancora uno dei titolari dell’Italia di Prandelli . Quanto agli altri, ecco chi erano e cosa fanno oggi.

Italia-Uruguay 10 anni dopo: porta e difesa

Seppur non in campo, Gianluigi Buffon vivrà Croazia-Italia ancora da protagonista. Questa volta non sarà a difendere i pali degli azzurri come nel 2014, ma si siederà in panchina nel suo nuovo ruolo di Capo Delegazione della Nazionale.

La difesa era composta dalla celebre BBC, già protagonista dei successi della Juventus con Antonio Conte. Come braccetto di destra c'era Andrea Barzagli, oggi in procinto di iniziare la sua prima avventura da allenatore alla Fiorentina U16. Al centro ad impostare spazio a Leonardo Bonucci, che ha da poco dato l'addio al calcio giocato dopo l'ultima stagone trascorsa tra Union Berlino e Fenerbahce. A chiudere la linea difensiva c'era poi Giorgio Chiellini, protagonista contro l'Uruguay del celebre morso subito e non sanzionato da parte di Luis Suarez. Oggi ha iniziato a muovere i suoi primi passi da dirigente al Los Angeles FC, prima di un probabile ritorno alla Juventus.