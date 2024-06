Barzagli riparte dalla panchina: ecco che squadra allenerà

Da quando ha appeso le scarpe al chiodo nel 2019, l’ex bianconero Andrea Barzagli non ha mai smesso di cercare la sua strada per restare nel calcio in un’altra veste e per lui ora è arrivato il momento di sedersi su una panchina tutta sua, restituendo ai più giovani tutta l’esperienza maturata nella sua lunga e vincente carriera tra club e nazionale. A dargli l’opportunità sarà la Fiorentina che ha deciso di affidare al campione del mondo del 2006 la squadra Under 16, in un rimpasto delle panchine giovanili, sulle quali siedono anche altri ex giocatori di serie A come Galloppa (confermato in Primavera), Capparella e Guberti (promossi rispettivamente in Under 18 e Under 17).