Thiago Motta alla Juventus: annuncio ufficiale con un video social

TORINO - L'attesa è finita: dopo mesi di voci, trattative, indizi e retroscena, la Juventus ha annunciato con un video social l'ingaggio di Thiago Motta, il tecnico italo-brasiliano reduce da una storica qualificazione in Champions League alla guida del Bologna. L'ex centrocampista di Barcellona, Atletico Madrid, Genoa, Inter e Paris Saint-Germain, club con il quale ha iniziato anche la propria carriera da allenatore con la formazione Under 19, prima del ritorno nella sponda rossoblù del capoluogo ligure e le esperienze a La Spezia e, appunto, con il club felsineo, prenderà il posto di Paolo Montero. Quest'ultimo, che aveva a sua volta sostituito Massimiliano Allegri nelle ultime due giornate di campionato, potrebbe tornare in Primavera o, in caso di addio di Brambilla, essere promosso in Next Gen.