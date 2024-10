Neeskens, morto il simbolo dell'Olanda che rivoluzionò il calcio mondiale

Johan Neeskens è morto. L'ex centrocampista olandese si è spento all'età di 73 anni mentre si trovava in Algeria per seguire gli sviluppi del progetto della federazione calcistica olandese Knvb "WorldCoaches". Restano indimenticati gli anni trascorsi all'Ajax e con la maglia della nazionale nell'era del calcio totale. Ad annunciare la scomparsa è la stessa Knvb con un messaggio condivso sui propri profili social: "Siamo profondamente rattristati dall’improvvisa scomparsa di Johan Neeskens. Una delle nostre più grandi icone di tutti i tempi. Riposa in pace, Johan". E ancora: "Con i suoi tackle caratteristici, la sua visione sublime e i suoi rigori iconici, rimarrà per sempre uno dei migliori giocatori che il calcio olandese abbia mai prodotto. Un cittadino del mondo e un padre amorevole, orgoglioso dei suoi figli e nipoti e che, fino alla fine, ha contagiato gli altri con il suo amore per il calcio". Questo invece il messaggio dell'Ajax: "Siamo profondamente colpiti dalla scomparsa di Johan Neeskens. Il nostro pensiero va ora alla sua famiglia. Riposa in pace, leggenda dell'Ajax".