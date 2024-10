Riecco Klopp, nuovo ruolo all’improvviso: “Ha firmato”. E quella clausola...

Jurgen Klopp è pronto a iniziare un nuovo capitolo della sua carriera calcistica, non come allenatore, ma come figura chiave all'interno del gruppo Red Bull. Dopo le indiscrezioni riportate da Sky Sport Germania, è infatti arrivata anche l'ufficialità. A partire dal 1 gennaio 2025, Klopp diventerà il nuovo "Global Head of Soccer" della Red Bull. Il tecnico tedesco, noto per il suo impatto decisivo al Liverpool e precedentemente sul Borussia Dortmund , assumerà un ruolo strategico che andrà ben oltre il campo di gioco, gestendo la direzione calcistica di tutte le squadre del network Red Bull.

Red Bull, ufficiale la nomina di Klopp: definito il ruolo

Questo il comunicato con cui il gruppo Red Bull ha ufficializzato la firma di Jurgen Klopp: "Jurgen Klopp, una delle figure più ricercate del calcio mondiale, ha concluso il suo memorabile mandato di nove anni come allenatore del Liverpool dopo la stagione 2023-24. Sotto la sua guida, il Liverpool si è assicurato tutti i principali riconoscimenti calcistici, tra cui la Champions League (2018-19), la Premier League (2019-20), la FA Cup (2021-22), due EFL Cup, la FIFA Club World Cup e la UEFA Super Cup. Si è anche classificato secondo due volte in Champions League e una volta in Europa League. Nel suo ruolo strategico, Jurgen Klopp non sarà coinvolto nelle operazioni quotidiane dei club, ma si concentrerà sul supporto ai direttori sportivi nel promuovere la filosofia Red Bull. Sfrutterà inoltre la sua vasta rete per aiutare a individuare i migliori talenti e contribuire alla formazione e allo sviluppo degli allenatori. Jurgen Klopp sarà formalmente annunciato come Global Head of Soccer in una conferenza stampa a metà gennaio 2025, dopo aver assunto il ruolo il 1° gennaio. La data e l'ora specifiche dell'evento saranno fornite in anticipo".

Klopp e un ruolo strategico per la Red Bull

Klopp non sarà coinvolto direttamente nella gestione quotidiana delle squadre, come confermato dal giornalista Florian Plettenberg, ma avrà la responsabilità di plasmare la filosofia di gioco dell'intera rete di club Red Bull, che include il Lipsia, il Salisburgo, i New York Red Bulls, oltre ad altre squadre affiliate in Brasile e Giappone. Il suo compito sarà quello di supportare gli allenatori nella crescita e nello sviluppo del gioco, oltre a contribuire allo scouting e alla selezione di giovani talenti e nuovi tecnici, utilizzando la sua vasta rete di contatti e competenze accumulate nel corso degli anni.

Questo rappresenta un'evoluzione significativa della carriera di Klopp, che lascia temporaneamente la panchina per concentrarsi su una visione globale e più a lungo termine nel mondo del calcio, contribuendo a plasmare il futuro dei club Red Bull su scala internazionale. La sua esperienza nella gestione di squadre di alto livello sarà fondamentale per portare avanti la filosofia che ha reso il network Red Bull un pioniere nel calcio moderno, con un focus sul gioco offensivo, la formazione dei giovani e una chiara identità calcistica.