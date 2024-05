Klopp sbarca sui social e dà l'addio al Liverpool: il video è emozionante

Jurgen Klopp non finisce mai di stupire. Il tecnico tedesco, come noto ormai da mesi, è pronto a lasciare il Liverpool: domani l'ultima gara in programma, proprio ad Anfield Road contro il Wolverhampton. Dopo aver salutato in maniera particolare lo stadio che è stata la sua casa per 9 stagioni, a 24 ore dall'ultima partita, il tecnico ha deciso di aprire il suo primo account sui social media (e nello specifico su Instagram), con un motivo ben preciso: restare in contatto con i tifosi dei Reds.

Klopp sbarca sui social e saluta il Liverpool Klopp ha così deciso di pubblicare un video saluto ai sostenitori della squadra e, in generale, ai cittadini di Liverpool, alternato da alcuni dei momenti più iconici vissuti dall'allenatore con i Reds. Tra questi, alcuni spezzoni della conferenza stampa di presentazione, in cui si definì il 'Normal One' (in contrapposizione con la definizione che diede di sé Josè Mourinho al Chelsea), e 'Normal One' è anche la descrizione della bio del suo account. Così recita in video Klopp: "Cari Liverpudlians, ci stiamo avvicinando alla fine. L'8 ottobre 2015 ci siamo incontrati per la prima volta come si deve, la definirei una storia d'amore dal primo giorno, è stato un momento assolutamente incredibile. Mi sono divertito moltissimo e voglio ringraziarvi tantissimo per tutto il sostegno che ci avete dato nel corso degli anni, per tutta la forza che ci avete dato".

Poi svela il motivo del suo approdo su Instagram: "Mi sono sempre chiesto se fosse come aver scritto una storia insieme, ed è così che mi sento oggi. È un bel libro e quando lo leggeremo in futuro avremo un sorriso sul volto. Lasciare questo posto incredibile è difficile, ma voglio rimanere in contatto con voi e anche se non sono un tipo da social media, la gente mi ha detto che i social media aiutano in questo senso, quindi eccoci qui".

