Luis Enrique, le parole sulla figlia morta fanno commuovere il mondo del calcio

Luis Enrique, le commoventi parole per la figlia Xana

"E tu mi dirai… posso ritenermi fortunato o sfortunato? Mi ritengo fortunato, molto fortunato. Ma tua figlia è morta quando aveva 9 anni… Mia figlia Xana ha vissuto con noi 9 anni meravigliosi. E di lei abbiamo mille ricordi. Video, cose incredibili", ha raccontato l'allenatore del Psg nel trailer della puntata diffusa. Poi su sua mamma ha detto: "Mia madre non poteva avere foto di Xana, finché un giorno non sono tornato a casa e le ho detto: ‘Mamma, perché non hai nessuna foto di Xana?'. ‘Non posso, non posso', mi ha risposto. ‘Mamma, devi mettere Xana. Xana è viva', ho risposto. Non è qui sul piano fisico, ma è qui sul piano spirituale. Perché ogni giorno parliamo di lei, ridiamo e ricordiamo. Penso che Xana ci veda ancora".