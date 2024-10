Omorodion fa ingolosire la Juve e ricredere Simeone a suon di gol in Europa League

C’è un nuovo sceriffo in città. È Samu Omorodion, centravanti classe 2004 del Porto. Lo spagnolo di origine nigeriana sta liberando tutti i suoi numeri, fatti di qualità e fisico. Un metro e 93 di altezza, che porta con disinvoltura in giro per il campo. La sua media è perfetta: un gol a partita, 8 in 8. Tra Primeira Liga (4 reti in 5 gare) ed Europa League (4 in 3), competizione quest’ultima dove è anche capocannoniere in solitaria. Segna in tutti i modi: di testa, di destro, sinistro, in area e da fuori.