Quincy Promes , l'attaccante olandese che ha recentemente lasciato il carcere su cauzione dopo una condanna di sei anni per coinvolgimento in un vasto traffico internazionale di droga , ha debuttato con lo United FC negli Emirati Arabi Uniti, dimostrando ancora una volta le sue abilità sul campo da gioco. A causa dei suoi guai giudiziari, il calciatore non può lasciare il Paese, in caso contrario dovrebbe rientrare in prigione per continuare a scontare la sua pena. La sua presenza in campo ha subito fatto la differenza, ma il contesto legale e le limitazioni alla libertà personale continuano a rappresentare un vincolo significativo per la sua carriera.

Quincy Promes, il nuovo inizio con lo United FC

Il ritorno in campo di Quincy Promes con lo United FC nella Serie B degli Emirati Arabi Uniti rappresenta quindi per il calciatore un passo decisivo per tornare alla normalità dopo i mesi difficili. Il suo debutto è stato subito decisivo, regalando al club una vittoria per 2-1 contro l'Hatta FC grazie ad un suo gol. Nonostante si tratti di un campionato minore, l'olandese saper fare la differenza. In seguito alla condanna ricevuta per il suo presunto ruolo chiave in un traffico internazionale di droga, Quincy Promes ha trascorso mesi lontano dal calcio. Il processo è iniziato durante il suo periodo a Dubai, dove si trovava con lo Spartak Mosca. Da quel momento, il calciatore ha deciso di rimanere negli Emirati Arabi Uniti, forse per evitare l'estradizione nei Paesi Bassi e il carcere effettivo in patria...