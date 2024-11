Messi sorprende sul futuro: “Non credo che lo farò…”

“Non credo di voler fare l'allenatore, ma non sono sicuro di cosa farò in futuro" - ha rivelato Lionel Messi a Fabrizio Romano in un'intervista sui canali di 433. L'argentino per ora è immerso solo nel presente e i suoi unici due pensieri sono l'Inter Miami e la nazionale. La squadra della Pulce ha terminato la regular season dell'Eastern Conference al primo posto e nel primo match dei playoff per la MLS Cup ha vinto 2-1 contro l'Atlanta.

Messi incredulo sull'Mls: "Non lo sapevo"

"Do molto più valore a tutto ciò che faccio quotidianamente rispetto a prima, quindi penso solo a giocare, allenarmi e divertirmi”, ha confessato Messi. Il fuoriclasse argentino ha anche parlato di ciò che fa nel tempo libero: “C'è sempre la palla, che si tratti di una partita, di giocare alla PlayStation o altro”. La Pulce ha poi aggiunto che, oltre al calcio, gli piace praticare altri sport come il basket, il tennis e il paddle, quest'ultimo il suo preferito. Poi una battuta anche sul campionato americano, la MLS: "C'è molta passione, cosa che in parte non conoscevo. Sapevo dell'amore per altri sport come il baseball o il basket. Prima forse per il calcio era un po' meno, e invece mi ha sorpreso moltissimo. È una lega molto competitiva, dove giocare in trasferta è difficile. Tutte le squadre diventano forti in casa. Vai in qualsiasi parte degli Stati Uniti e gli stadi sono pieni. La gente è molto affezionata alla propria squadra, mi ha sorpreso perché non lo sapevo".