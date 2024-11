Kings League Italia, le originali regole del torneo ideato da Piqué

La Kings League sta per approdare in Italia dopo il successo ottenuto in Spagna e Sudamerica. La competizione di calcio a 7 ideata da Gerard Piqué, che combina sport e intrattenimento, coinvolge 12 squadre guidate da streamer e creatori di contenuti. L'evento inaugurale è previsto per il 18 novembre alle 20,45 e sarà trasmesso sui canali ufficiali della competizione. Oltre alle regole innovative, il torneo ha visto la partecipazione di leggende del calcio come Ronaldinho, Andrea Pirlo, Andriy Shevchenko e Francesco Totti. In particolare, l'ex capitano della Roma ha recentemente partecipato all'edizione tenutasi in Messico, guidando la squadra italiana degli Stallions nella Kings World Cup.