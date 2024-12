Gattuso show, furia con i suoi... dopo il gol segnato: cosa è successo

SIBENIK (Croazia) - Gennaro Ivan Gattuso grande protagonista in Croazia , dove è attualmente alla guida dell'Hajduk Spalato, e non solo per il primato in classifica - condiviso con il Rijeka - con 36 punti conquistati in 18 partite. Nell'ultimo turno, disputato la scorsa domenica e vinto 2-1 sul campo del Sibenik penultimo, l'ex centrocampista del Milan e della Nazionale italiana campione del mondo in Germania nel 2006 si è preso la scena negli ultimi scampoli di gara .

Lo show di Gattuso

L'Hajduk Spalato, dopo essere passato in vantaggio con l'ex Cesena, Inter, Atalanta ed Empoli Marko Livaja al 74', ed essere stato raggiunto dal Sibenik - in dieci dal 48' - con Kulusic all'89', due giri di lancetta più tardi trova il gol vittoria grazie a Krovinovic. L'esultanza della squadra è travolgente e i calciatori corrono a festeggiare con i compagni in panchina, approfittando anche per riprendere fiato e bere un sorso d'acqua dalle borracce. Il tecnico Gattuso, però, non partecipa, anzi: la sua reazione è furiosa e li strattona uno ad uno, rispedendoli in campo con veemenza, richiamando la loro attenzione a non abbassare la guardia e spronandoli a mantenere il vantaggio fino al triplice fischio finale. Missione compiuta, con i padroni di casa che, al 94', resteranno addirittura in nove, agevolando il successo dell'Hajduk.