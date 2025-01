Il Real raggiunge il Barca in finale di Supercoppa: Maiorca ko  

Sarà ancora Clasico in Supercoppa di Spagna. Dopo il successo del Barcellona sull'Atletico Bilbao nel match valido per il penultimo atto del torneo - gara decisa dalle reti di Gavi e Yamal - il Real Madrid supera il Maiorca di Arrasate e raggiunge i blaugrana in finale anche in questa edizione saudita. A Gedda, gli uomini di Ancelotti si impongono con il risultato finale di 3-0, recante la firma di Bellingham , Valjent (aut.) e Rodrygo . Una vittoria che si somma inoltre alle quattro precedenti fra Coppa del Re, campionato e Coppa Intercontinentale. Vinicius e compagni proveranno a difendere il titolo domenica 12 gennaio sul campo dello Stadio Città dello sport Re Abd Allah. L'agenda dei Blancos ha poi in programma gli ottavi di Coppa del Re contro il Celta Vigo.

Il racconto della partita

Parte forte il Real Madrid, che guadagna la prima occasione per il vantaggio con Vazquez, che al 2' minuto di gioco calcia dal limite e costringe Greif a respingere con un grande intervento. Al 16' è Bellingham a provarci dalla distanza, ma anche in questa occasione il portiere slovacco respinge presente. I Blancos continuano allora ad amminstrare il gioco ma il Maiorca difende bene gl spazi. Al duplice fischio, le marcature restano inviolate. Nella ripresa, è la formazione di Arrasate a rendersi pericolosa, con Rodriguez che intercetta un pallone vagante in area e calcia in porta: il tiro però si impenna sopra la traversa. Al 62’, un rocambolesco arrembaggio in area vale il vantaggio del Real, che va a segno con l’ex Dortmund dopo il palo colpito da Rodrygo e il tentativo di Mbappe respinto da Greif. La formazione di Ancelotti si lancia allora a caccia del raddoppio e al 2' minuto di recupero Valjent mette a segno l'autorete nel tentativo di anticipare l'ex Psg e consegna la finale agli avversari. Ma non finisce qui, al 94', Rodrygo riceve il traversone di Vazquez e firma il tris.

Supercoppa di Spagna: albo d'oro

Barcellona 14

Real Madrid 13

Athletic Bilbao 3

Deportivo La Coruna 3

Atletico Madrid 2

Valencia 1

Siviglia 1

Real Saragozza 1

Maiorca 1

Real Sociedad 1