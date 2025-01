Il Barcellona trionfa in Supercoppa, manita al Real: Ancelotti ko, Szczesny espulso!

Real Madrid-Barcellona, la partita

Dopo 5' i Blancos sbloccano subito il parziale malgrado tre grandi occasioni dei catalani: da un calcio d'angolo del Barça Vinicius lancia il contropiede, apre all'altezza di metà campo per Mbappè che vola fino in porta e trafigge Szczesny per l'1-0 Real! Il Barcellona però è padrone della patita e la ribalta: al 22' apertura di prima di Lewandowski perfetta per Yamal che riceve in corsa sulla destra, entra in area e con un diagonale mancino a fil palo pareggia. Al 32' invece intervento sconsiderato di Camavinga in area su Gavi , l'arbitro viene chiamato al Var ed indica il dischetto dove l'attaccante ex Bayern non sbaglia per il 2-1. Blancos nel pallone e al 38' assist al bacio di Kounde dalla trequarti per Rapinha che vola di testa (dall'altezza del dischetto) per calare il tris.

L'arbitro concede 9 minuti di recupero ed il Barcellona si prende la rivincita del gol subito: da calcio d'angolo Real Yamal ruba palla, lancia Raphinha che scambia con Balde bravissimo ad incrociare sul secondo palo di Corouis per il poker.

I Blancos sono fuor dalla partita e allora Raphinha cala la "manita" ad inizio ripresa: Rodrygo colpisce il palo e sulla ripartenza Casado lancia l'attaccante brasiliano che entra in area, frena e con il mancino segna il gol del 5-1. A rovinare il momento idilliaco degli azulgrana ci pensa all'56' Szczesny: per evitare il gol del possibile 2-5 esce fuori area falciando Mbappé, espulsione diretta, punizione dal limite dove Rodrygo batte l'appena entrato Pena.