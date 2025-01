Flamengo scippato dal Corinthians: tutti pazzi per Enrico… 6 anni!

Ok bruciare le tappe, ma questo, francamente, appare un po’ troppo, è davvero esagerato! In Brasile fa furore la notizia di uno “scippo” in sede di mercato del futebol: i paulisti del Corinthians hanno sedotto, contrattato e incorporato Enrico Almeida Moreira , convincendolo a lasciare il Flamengo . Anzi, a essere totalmente sinceri, quelli convinti ad accettare il trasferimento sono stati Gustavo Moreira e Daniela Almeida , i genitori di Enrico che ha soltanto 6 anni! Sono stati, infatti, il papà e la mamma ad aprire, poco meno di due anni fa nell’estate del 2023, un profilo su Instagram per mostrare, urbi et orbi, gli eccezionali mezzi tecnici, i numeri, i dribbling e i gol del piccolo Enrico. Il successo di pubblico, stregato dai numeri del fanciullino, è stato subito clamoroso: foto e video sono diventati virali. In oltre 300 mila, infatti, si sono iscritti per gustarsi via etere i prodigi del baby. La maggioranza dei follower, almeno all’inizio di questa pazza avventura, era composta da torceadores del Flamengo, la squadra nelle cui giovanili mostrava miracoli il piccolo Enrico.

Enrico saluta il Flamengo

Ed è proprio alla tifoseria rubronegra che Enrico, anzi sarebbe più corretto dire i suoi genitori e il suo entourage (sì, a soli sei anni ha già un piccolo team composto da un procuratore e da alcuni esperti di comunicazione, non soltanto via social media), ha rivolto proprio alla tifoseria flamenguista un messaggio di commiato degno di un veterano. "Olá, Nação (ossia, letteralmente “Nazione”, il modo in cui si autodefiniscono i tifosi del Mengão)! È arrivato il momento di salutarci. Con il cuore pieno di emozioni, desidero esprimerti la mia profonda gratitudine per tutto quello che hai fatto per me. La Nação rubronegra mi ha accolto a braccia aperte e ogni volta che ho indossato questa maglia, per giocare o tifare, l’ho fatto con tanta grinta, amore e passione, proprio come dovrebbe essere. Nazione, spero che tu comprenda la mia decisione e che non sia triste per me. Io e la mia famiglia ci impegneremo al massimo per fare lo stesso. La tifoseria mi ha dato amore e affetto e mi ha insegnato il vero significato dell’essere un tifoso del Flamengo. Questo ricordo rimarrà per sempre impresso nella mia memoria. Vi adoro ragazzi! Una volta Flamengo, sempre Flamengo!". Un bambino chiamato già a comportarsi da adulto, anche se l’accordo con il Corinthians è limitato a un’affiliazione di tipo formativo-educativo, relativa alle sole categorie giovanili e senza alcuna implicazione contrattuale professionale. Anche perché i giocatori si possono mettere sotto contratto quando hanno compiuto 16 anni.