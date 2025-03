Chiesa, altro gol a Wembley e i tifosi lo invocano: “Deve giocare sempre”

Dopo l'eliminazione ai calci di rigore contro il Psg negli ottavi di finale di Champions League, il Liverpool ha visto sfumare un altro obiettivo stagionale con la sconfitta in finale di Carabao Cup contro il Newcastle . Un 2-1 in cui c'è stato però spazio per Federico Chiesa che ha trovato il gol che avrebbe potuto riaprire tutto al 94esimo. Una rete con cui l'ex Juve ha confermato il suo feeling speciale con Wembley e da cui potrebbe provare a ripartire per svoltare una stagione che fin qui lo ha visto ai margini nelle scelte di Arne Slot .

Liverpool-Newcastle, Chiesa torna al gol a Wembley

Federico Chiesa ha fatto il suo ingresso in campo in finale di Carabao Cup solo al 74', con il Newcastle già avanti per 2-0 sul Liverpool. Nonostante il poco tempo a disposizione ed il risultato quasi compromesso, il classe 1997 è riuscito comunque a segnare il gol della speranza al 94', convalidato dopo una revisione al Var. L'ex Juve è infatti scattato sul filo del fuorigioco su assist di Elliott, battendo Pope con un perfetto diagonale mancino. Una rete arrivata nella stessa porta di Wembley in cui Chiesa aveva già segnato contro Austria e Spagna rispettivamente nell'ottavo e nella semifinale dell'Europeo 2021 con l'Italia. Una coincidenza da cui ripartire per tornare ad essere protagonista anche con il Liverpool.

Chiesa conquista i tifosi del Liverpool: "Deve giocare sempre"

La prestazione di Federico Chiesa non è sicuramente passata inosservata agli occhi dei tifosi del Liverpool che da tempo chiedono ad Arne Slot di utlizzarlo maggiormente. I commenti sui social recitano infatti: "Chiesa deve giocare tutte le partite" o "Chiesa titolare per il resto della stagione a destra, sinistra o da nove. Non importa, mettetelo titolare". Altri tifosi hanno poi criticato la gestione dell'allenatore olandese nei suoi confronti: "Spero possa giocare in queste ultime partite di campionato, non so cosa abbia Slot contro di lui" o "Non so cosa ci veda Slot in Jota, usa Chiesa di più" e infine: "Il nostro attacco titolare dovrebbe essere Diaz-Salah-Chiesa, vendiamo Nunez".