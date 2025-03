Psv shock: "Diagnosticata la tubercolosi attiva ad un giocatore"

Pascal Wielders, pneumologo del Psv, rassicura e sottolinea nella nota ufficiale: "Il rischio di infezione per le persone nell'ambiente del paziente è limitato. All'aria aperta, non c'è comunque alcun rischio di infezione". Per motivi di privacy, il nome del giocatore interessato non è stato reso noto al pubblico: "Il Psv sostiene il giocatore nel suo recupero e chiede che venga rispettata la privacy dei giocatori. Quando ci saranno aggiornamenti rilevanti, li condivideremo attraverso i nostri canali ufficiali. Al momento il club non risponderà ad altre richieste. Ai sensi della normativa GDPR, Psv non ha il diritto di fornire ulteriori dettagli sull'identità del membro selezionato interessato".

Identità rivelata

Identità che è stata rivelata dal De Telegraaf: "Il giocatore del Psv affetto da tubercolosi attiva è Lucas Pérez, confermano fonti spagnole. L'attaccante spagnolo, in forza al Psv solo da un mese, sarà quindi lontano dai campi per molto tempo ed è altamente improbabile che possa tornare a giocare questa stagione". L'ex giocatore del Deportivo La Coruna, arrivato in Olanda a fine febbraio, finora ha potuto giocare appena 24 minuti e il poco tempo condiviso nello spogliatoio con in compagni "potrebbe avere un effetto positivo nel limitare il numero dei contagi", scrive il quotidiano olandese.