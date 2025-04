Scommesse in sala Var: le telecamere riprendono tutto. È scandalo

C'è tempo anche per le scommesse in sala Var. È quanto accaduto nel campionato bulgaro, in occasione della sfida tra CSKA Sofia e Lokomotiv Sofia valida per la 27ª giornata di First Ligue, disputata mercoledì 2 aprile e vinta dalla formazione di Tomas per 1-0: rete di Skarsem al 26' minuto. Il giorno successivo, si è rapidamente diffuso in rete un video che riprende il tecnico di cabina impegnato a consultare su un cellulare le quote riportate da un noto sito scommesse online, proprio mentre sedeva di fianco ai due arbitri designati per l'incontro Volen Chinkov e Stoyan Arsov.