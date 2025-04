Maxi Lopez, il piccolo Del Piero e... il Paradiso: ufficiale l'acquisto

Maxi Lopez e i problemi di peso

Nel club calcistico svizzero militano nomi come Ezequiel Schelotto (capitano ed ex Inter), Lorenzo Del Piero (nipote di Alessandro) e il figlio di Youri Djorkaeff. Le ambizioni imprenditoriali dell'ex marito di Wanda Nara sono però passate in secondo piano, infatti l'attenzione mediatica negli ultimi giorni si è spostata sul suo aspetto fisico. La foto con il presidente Antonio Caggiano ha infatti fatto scalpore più per la silhouette dell’ex attaccante che per il valore dell’accordo. Maxi ha sempre avuto un rapporto complicato con la forma fisica.