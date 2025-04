De Bruyne e l'addio al City: "Sorpreso". Ricordate quando rovinò i piani Juve?

Le strade di Kevin De Bruyne e del Manchester City a fine stagione si divideranno . L'annuncio è arrivato ad inizio aprile e sul mancato rinnovo con la squadra di Guardiola è voluto tornare proprio il diretto interessato. Dopo la partita vinta in casa dell' Everton il belga ha dichiarato: "Sono rimasto sorpreso, ma devo accettarlo. Onestamente, penso ancora di poter dare il massimo a questo livello, come sto dimostrando, ma capisco che i club debbano prendere delle decisioni", per poi aggiungere: "Sento di avere ancora molto da dare. Ovviamente so di non avere più 25 anni, ma posso ancora fare il mio lavoro - ha aggunto De Bruyne -. Devo considerare tutta la situazione, ciò che ha più senso per me e la mia famiglia".

De Bruyne, l'intreccio Juve

"Non ho ricevuto offerte per tutto l'anno, hanno semplicemente preso una decisione. Sono rimasto sorpreso, ma devo accettarlo. Onestamente, penso ancora di poter dare il massimo a questo livello, come sto dimostrando, ma capisco che i club debbano prendere delle decisioni". Il 33enne belga si era unito al City nel 2015 dal Wolfsburg in una trattativa che complicò i piani di mercato della Juventus. Il club tedesco, per sopperire alla sua cessione, acquistò Draxler che all'epoca era l'obiettivo principale per la trequarti Juventus, che poi fu costretta a virare su Hernanes nelle ultime ore della sessione estiva. Fino ad oggi ha fatto la storia del club inglese: sei titoli di Premier League, due FA Cup, cinque Coppe di Lega e la Champions League 2023. Guardiola ha lasciato intendere che la decisione di porre fine alla permanenza di De Bruyne è stata sua, in seguito anche alle difficoltà del fantasista per infortuni e una forma ultimamente incostante. Nonostante ciò, De Bruyne è comunque rimasto scioccato in quanto ritiene di essere ancora un centrocampista che può dire la sua ai massimi livelli. Nessuna decisione è stata presa sul suo futuro: gli ultimi rumors suggeriscono un eventuale trasferimento in MLS ma non è da scartare l'ipotesi che lo vedrebbe ancora in un altro top team d'Europa.