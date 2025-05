Lacazette, addio shock al Lione: doppietta in campo e ladri in casa

Lacazette, l'assalto a casa: cosa è stato rubato

Stando a quanto riportato dal giornale, i ladri pare siano riusciti a entrare nella villa dell’attaccante, situata nella zona residenziale della città. Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi hanno avuto accesso ad una cassaforte all'interno dell'abitazione e hanno trafugato oggetti di grande valore, tra cui gioielli, articoli di pelletteria di lusso e una somma non specificata di contanti. Le immagini catturate dal sistema di videosorveglianza della villa sono già state acquisite dagli investigatori, che hanno avviato le indagini per identificare gli autori del colpo. Non si esclude che i ladri abbiano pianificato l’irruzione sapendo che il giocatore sarebbe stato impegnato nel match. Un addio al calcio dolceamaro quindi per Lacazette, 33 anni, che avrebbe dovuto festeggiare la serata in altro modo. Nella sua carriera calcistica, Lacazette ha segnato con il Lione ben oltre 200 gol, club in cui è cresciuto calcisticamente prima di trasferirsi all’Arsenal nel 2017 per 53 milioni di euro.