Cristiano Ronaldo, qual è la vera età biologica? Lo svela la tecnologia...

Cristiano Ronaldo, un braccialetto svela la sua vera età

Secondo il dispositivo, Cristiano Ronaldo avrebbe un’età biologica di 28,9 anni, considerando elementi come frequenza cardiaca, qualità del sonno, livello di stress e recupero fisico. "Non ci posso credere che io sia così bravo a 28,9 anni", ha commentato l'ex attaccante dela Juventus. Ed ancora: "Ciò significa che giocherò a calcio per altri 10 anni". Nato a Funchal, sull’isola di Madeira, il 5 febbraio 1985, Ronaldo ha iniziato il suo percorso professionistico con lo Sporting Lisbona. Una diagnosi di tachicardia durante l’adolescenza aveva messo a rischio il suo sogno, ma dopo un intervento, CR7 non si è mai fermato. Oggi, con cinque Palloni d’Oro, numerosi titoli tra club e nazionale, e un fisico impeccabile, la sua carriera calcistica appare tutt’altro che giunta al termine. A raccogliere il suo testimone potrebbe essere presto il figlio, Cristiano Junior, che a 15 anni ha già fatto il suo esordio con la nazionale under 15 del Portogallo.