Psg, trionfo in Coppa di Francia ma è giallo Kvara: titolare, ma gioca Doué, "mal di testa"

PARIGI (Francia) - Il Paris Saint-Germain, dopo la Ligue 1 e in attesa della finale di Champions League contro l'Inter, mette in bacheca il secondo trofeo stagionale. Gli uomini di Luis Enrique, infatti, hanno conquistato la sedicesima Coppa di Francia della propria storia - la seconda consecutiva e l'ottava negli ultimi undici anni - grazie al netto 3-0 inflitto al Reims frutto della doppietta-lampo di Barcola al 16' e al 19', autore poi anche del passaggio vincente per il tris firmato dall'ex nerazzurro Hakimi al 43'. Tra gli undici titolari in distinta, è rimasto in panchina Khvicha Kvaratskhelia che, secondo L'Equipe, avrebbe accusato un forte mal di testa nel riscaldamento pre-partita: al suo posto è sceso in campo Doué e, ironia del destino, ha ripagato la fiducia del tecnico spagnolo servendo due assist in occasione del doppio colpo messo a segno in avvio.