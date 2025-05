Cristiano Ronaldo all’improvviso, annuncio sul futuro via social: “Grato a tutti”  

Il futuro di Cristiano Ronaldo

In due stagioni l’ex Juve ha messo in bacheca solo l'Arab Club Champions Cup a livello di di squadra mentre si è portato a casa due titoli di capocannoniere. Messo a referto il suo 936° centro in carriera, Cristiano Ronaldo guarda ora avanti e come anticipato dal presidente della Fifa, Gianni Infantino, potrebbe giocare il Mondiale per Club che si terrà dal 14 giugno al 13 luglio negli Stati Uniti. I club interessati a un possibile ingaggio di CR7 non mancherebbero: Palmeiras, Al Ahly, inseriti nel girone proprio dell'Inter Miami, il Monterrey, che sfiderà l'Inter, il Casablanca, nel girone della Juventus, l'Al Hilal e il Pachuca, in quello del Real Madrid.