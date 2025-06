Lamine Yamal sceglie Pantelleria per le vacanze: il relax tra mare e Kings League

Yamal, dopo il Barcellona: la vacanza a Pantelleria

Yamal ha scelto di condividere con i suoi numerosi followers anche alcuni scatti della location che lo sta ospitando in questi giorni. Per il suo soggiorno, il calciatore ha scelto una villa esclusiva situata in località Recale, nei pressi della rinomata Balata dei Turchi, una delle zone più affascinanti e suggestive dell’isola. Sui suoi canali social, Yamal ha pubblicato anche alcuni momenti indimenticabili della sua vacanza siciliana: panorami mozzafiato, escursioni in barca nelle acque cristalline dell’isola e assaggi della cucina tipica pantesca, tra cui pesce fresco, capperi e vini locali. Un modo per ritrovare serenità dopo l’amarezza per la finale di Nations League persa contro il Portogallo. Tra le immagini anche un messaggio dove si legge: "Si lamentano del male, ma abusano del bene". durante la sua vacanza a Pantelleria il campione ha trovato anche il tempo per seguire il match di Kings League della sua squadra: il Capital CF. Yamal non è l’unico volto noto presente sull’isola in questi giorni: tra i visitatori eccellenti figura anche Fabio Capello, ex commissario tecnico e volto noto del calcio internazionale.