"Queste cose le fai a Ibiza!": Yamal, la leggenda Real in tackle

Yamal appare "rilassato": Guti non ci sta

Durante la trasmissione spagnola El Chiringuito, Guti ha criticato duramente l'atteggiamento dell'attaccante del Barcellona nella conferenza stampa successiva alla vittoria sulla Francia in semifinale e precedente alla gara con il Portogallo. Yamal indossava al contrario un cappello nero, e Guti non ha per nulla apprezzato: "Non so se è la prima volta che vedo un ragazzo con il berretto al contrario. Non mi piace - ha dichiarato l'ex centrocampista del Real Madrid - perché in quel momento è per la Nazionale spagnola. Quando va a Ibiza, o dove vuole, può farlo, ma non con la Spagna in conferenza stampa, non mi piace. Questa è la realtà: e non è colpa sua, ma di chi gli sta accanto e non gli dice niente. Lui in fondo fa quello che vuole, era lì, ma qualcuno gli avrebbe dovuto dire che non si indossa un cappello in conferenza stampa con la Nazionale spagnola".