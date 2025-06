Portogallo vince la Nations League! Spagna ko ai rigori: Morata errore decisivo, Ronaldo in lacrime

MONACO DI BAVIERA (Germania) - Il Portogallo vince la Nations League superando la Spagna in finale dopo la lotteria dei calci di rigore. Trionfa ancora Cristiano Ronaldo in nazionale con il gol del 2-2 nei tempi regolamentari che prolunga la sfida alla battaglia degli undici metri dove a decidere è l'errore dell'ex Juve Alvaro Morata per la gioia del popolo lusitano. Successo in casa bianconera per Conceicao e Renato Veiga, in campo nel corso del match. Ko per Lamine Yamal , sostituito nell'extra time e non in lista tra i rigoristi.

Ronaldo frima il 2-2

Parte meglio la Spagna che dopo due tentativi sblocca al 21' con la rete di Zubimendi, il più rapido a ribadire in rete un pallone lasciato in area da Ruben Dias nel tentativo di fermare l'asse Yamal-Oyarzabal. La risposta lusitana è immediata e Nuno Mendes rimette tutto in equilibrio con un sinistro dal vertice dell'area che non perdona Unai Simon. Prima dell'intervallo è Oyarzabal a rimettere avanti gli spagnoli girando a rete un'imbucata perfetta di Pedri. All'intervallo resta negli spogliatoi Conceicao, sostituito da Ruben Neves, ma ci pensa il solito Cristiano Ronaldo al 61' a pareggiare di nuovo i conti con il tocco ravvicinato del 2-2. Si riaccende la Spagna che impegna Costa al super intervento sulla conclusione da fuori di Isco. Il Portogallo manda in campo lo juventino Veiga per poi perdere all'87' Ronaldo per infortunio (al suo posto Gonzalo Ramos) con il match che si prolunga ai supplementari.

Ai rigori sbaglia Morata

Nell'extra time si infiamma la finale di Nations League per un contatto in area spagnola su Nuno Mendes, arbitro e Var non segnalano irregolarità ma tra i protagonisti in campo si accendono gli animi. Leao, entrato in campo nella ripresa, appare il più ispirato e le sue accelerazioni preoccupano la difesa di De La Fuente che ricorre spesso alle maniere cattive per fermarlo. De La Fuente che sorprende togliendo Yamal quando servono i rigori a decidere l'esito della finale. E dagli undici metri è Alvaro Morata a farsi respingere il rigore da Diogo Costa con Ruben Neves a regalare la prima Nations League della storia al Portogallo, un altro successo in nazionale per Cristiano Ronaldo, in lacrime a fine partita, dopo l'Europeo del 2016.