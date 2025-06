Yamal, riecco la Francia: la provocazione social e quel duello con Rabiot

Yamal, il messaggio

Questo messaggio sa un po' di provocazione, ma soprattutto è un segnale che lascia intendere come il classe 2007 farà di tutto per ripetersi e portare la sua Nazionale ad un'altra finale europea. Chissà che Yamal non abbia pensato anche al duello a distanza con Ousmane Dembelé, che ha disputato una stagione strepitosa nel PSG, dove ha conquistato il triplete. L'asso francese ha realizzato 21 reti in Ligue 1 (capocannoniere assieme a Mason Greenwood dell'Olympique Marsiglia), più altre 3 in Coppa di Francia e 8 in Champions League (a cui si aggiungono 6 assist). Dembelé non era mai stato così decisivo dal punto di vista realizzativo, e soprattutto dopo il roboante 5-0 che la squadra di Luis Enrique rifilato all'Inter nella finale di Champions sarà probabilmente uno dei candidati per il Pallone d'Oro. Un altro che ambisce al premio sarà sicuramente proprio Yamal, che ha messo a referto 18 gol e 25 assist con il Barça, e dunque potrebbe lanciare la sfida anche al numero 10 del PSG.