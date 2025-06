Dani Alves, nuova vittoria in tribunale contro l'ex e figlio in arrivo con Joana

Buone notizie per Dani Alves . Dopo essere stato recentemente assolto dall'Alta Corte di Giustizia della Catalogna nel processo per stupro , l'ex calciatore brasiliano ha ottenuto una vittoria contro l'ex moglie Dinorah Santana , che lo aveva denunciato per il presunto mancato pagamento del mantenimento dei figli, dopo il loro divorzio nel 2011. A svelare la notizia è stato il programma televisivo Fiesta, che tramite la commentatrice Amor Romeira, ha rivelato che il tribunale ha rigettato le richieste fatte a suo tempo dalla donna.

Dani Alves, la vittoria in tribunale contro l'ex moglie

La Corte di Barcellona ha quindi riconosciuto che Alves ha sempre rispettato gli obblighi stabiliti nell'accordo firmato dalle parti nel 2012. I giudizi hanno restituito all'ex calciatore la somma di 628mila euro, precedentemente sequestratagli. In seguito alla sconfitta in tribunale, Dinorah è stata costretta a pagare le spese processuali. Attualmente rimane aperto un solo contenzioso legale tra i due in Brasile. Mentre Alves chiude un capitolo giudiziario, ne apre uno completamente diverso nella sua vita privata. La compagna Joana Sanz ha annunciato alla rivista Hola di essere in attesa di un bebè e frutto dell'amore con l'ex Juventus. "Sto creando la vita", ha affermato la modella, descrivendo questo periodo come un "momento magico". Anche se la gravidanza comporta alcune limitazioni nelle attività quotidiane, Joana si mantiene attiva facendo degli esercizi adatti al suo stato. Il sesso del bambino non è ancora noto, ma ciò che importa per la coppia è che "nasca sano". Parlando del rinnovato rapporto con Alves, Joana ha ammesso: "il perdono allevia".