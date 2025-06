Yamal, da Golden Boy a Toy Boy: scoperta l’influencer di 30 anni con cui è stato in Sicilia

Lamine Yamal e Fati Vazquez, le coincidenze sospette tra post e location

I follower più attenti hanno notato che nei giorni in cui il calciatore del Barça si trovava in Italia, anche Fati Vázquez condivideva contenuti da luoghi identici: una terrazza con piscina vista tramonto, gite in elicottero, acque cristalline e voli in jet privato. Le prospettive e i dettagli delle foto (molto simili per luce, paesaggi e tempistiche) hanno alimentato i rumors riguardo ad una vacanza "di coppia". Di fronte all’ondata di speculazioni, Fati Vázquez ha scelto la via diplomatica: ha ammesso di conoscere Yamal e di averlo incrociato in vacanza, ma ha smentito categoricamente ogni voce di relazione romantica. "Nel mondo degli influencer ci si conosce, si partecipa agli stessi eventi", ha dichiarato, evitando ulteriori commenti. Nelle scorse ore l'influencer ha condiviso alcune storie su Instagram, cantando in playback i testi della canzone "Non tiene sentido" di Beéle. Si è sentito Fati alludere direttamente alla parte di canzone che dice: "Non so perché siamo così lontani. Non ha senso come ci sentiamo. Sei altrove, non è normale. Questo non ha senso baby, ci siamo già conosciuti e un paio di cose le abbiamo provate. Non è normale, baby, tu lì, io qui". Nel mentre, Yamal ha già lasciato Pantelleria per raggungere la sua prossima tappa delle vacanze estive, atterrando a San Paolo, in Brasile...