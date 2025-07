André Silva, chi è il fratello di Diogo Jota scomparso con lui nell'incidente: la carriera in Portogallo

La tragica notizia della morte di Diogo Jota in un incidente stradale in Spagna ha sconvolto l'intero mondo del calcio. Con l'attaccante classe 1996 del Liverpool è deceduto anche il fratello André Silva , anche lui calciatore di soli 25 anni. I due hanno infatti perso il controllo del veicolo, presumibilmente per lo scoppio di un pneumatico durante un sorpasso, con l'auto che ha preso fuoco dopo essere uscita di strada.

Morte Diogo Jota, chi era il fratello André

André Silva è nato il 28 aprile 2000 a Gondomar, in Portogallo, dove ha giocato come attaccante e ala sinistra. Nella stagione appena conclusa, a 25 anni, è stato uno dei giocatori chiave dell'FC Penafiel nella Seconda Liga portoghese, dove ha giocato 32 partite segnando due gol e fornendo due assist. Formatosi in squadre come il Gondomar, il Boavista U23 e il Famalicao U23, la sua carriera stava progredendo in maniera costante, raggiungendo il suo apice proprio in questo 2025. Nella vita privata André aveva un rapporto speciale con il fratello Diogo Jota, con il quale condivideva allenamenti, vacanze e momenti personali. Proprio pochi giorni prima dell'incidente, avevano festeggiato insieme il matrimonio di Diogo.