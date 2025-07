Come è morto Diogo Jota, il comunicato: "Cos'è accaduto durante il sorpasso di notte"

Sarebbe stato lo scoppio di uno degli pneumatici a causare la tragica morte dell'attaccante portoghese Diogo Jota e del fratello André Silva, deceduti in un incidente avvenuto alle 00.30 del 3 luglio mentre viaggiavano a bordo di una Lamborghini lungo il chilometro 65 dell'autostrada A-52, nel comune di Cernadilla, Zamora, Spagna. È quanto comunicato dalla Guardia Civil a Sky Sport News, riportando inoltre come lo scoppio si sarebbe verificato in fase di sorpasso. L'ex calciatore del Liverpool è scomparso all'età di 28 anni, lasciando la moglie (appena dieci giorni prima le nozze) e tre figli. Di tre anni più piccolo invece il fratello, ex centrocampista del Penafiel (club della seconda divisione portoghese).