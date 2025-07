Diogo Jota è morto in un incidente stradale: tragedia nel mondo del calcio

Nato il 4 dicembre 1996 a Massarelos, quartiere di Porto, Diogo José Teixeira da Silva - conosciuto da tutti come Diogo Jota - ha mostrato fin da piccolo un amore viscerale per il calcio, incoraggiato dai genitori Isabel e Joaquim Silva. Cresciuto nel settore giovanile del Gondomar SC , è approdato al Paços de Ferreira , dove ha esordito tra i professionisti nel 2014. L’anno seguente, a soli 18 anni, è diventato il più giovane marcatore nella storia del club in Primeira Liga. Dopo una parentesi all’ Atlético Madrid , ha trovato la sua consacrazione in Inghilterra con il Wolverhampton , diventando il primo giocatore dei Wolves a realizzare una tripletta in Premier League.

Nel settembre 2020 è stato acquistato dal Liverpool per circa 45 milioni di euro. Con i Reds si è subito imposto come uno degli attaccanti più pericolosi del campionato, segnando reti decisive sia in Premier che in Champions League, tra cui una memorabile tripletta contro l’Atalanta e il gol numero 10.000 nella storia del club. Nonostante alcuni infortuni, Jota si è sempre distinto per grinta, generosità e spirito di sacrificio. Protagonista dei Reds nella vittoria della Premier in questa stagione e in generale con numeri importanti: 37 presenze, 9 gol e 4 assist. Con la nazionale portoghese ha vinto la UEFA Nations League nel 2019 e nel 2025, confermandosi uno dei migliori talenti della sua generazione.