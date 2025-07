Tonali e Giulia Pastore sposi: il matrimonio da favola a Cernobbio

Tonali-Pastore, tutto sulle nozze: location, catering, invitati

Così come documentato anche sui profili social degli sposi, la giornata è iniziata con la celebrazione religiosa nella chiesa di San Vincenzo, con vista mozzafiato sul lago. Giulia Pastore ha incantato i presenti con un abito romantico e sofisticato, impreziosito da dettagli sartoriali che hanno esaltato la sua eleganza naturale. Tonali, in smoking nero firmato da un noto stilista italiano, ha accolto la sposa visibilmente emozionato. Dopo la cerimonia, gli ospiti si sono spostati nella splendida Villa Erba, storica residenza ottocentesca immersa nel verde e affacciata sulle acque del Lario, dove si è svolto un ricevimento da favola curato nei minimi dettagli: dall’allestimento floreale sontuoso al catering firmato dal tristellato "Da Vittorio", che ha deliziato gli invitati con piatti della tradizione italiana rivisitati in chiave gourmet. Tra le portate più apprezzate, i celebri "paccheri alla Vittorio" preparati direttamente davanti agli ospiti dagli chef stellati. La festa di nozze è stata animata e resa ancora più magica da un romantico spettacolo pirotecnico sul lago e da una colonna sonora che ha alternato momenti emozionanti a balli scatenati fino a tarda notte. Tra i presenti, diversi compagni di squadra ed ex colleghi di Tonali, oltre a personalità del calcio come Gianluigi Buffon, che si è distinto per la sua energia in pista da ballo, accompagnato da Ilaria D’Amico...